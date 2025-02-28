В Москве задержали банду, занимавшуюся похищением людей и вымогательством

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Полицейские задержали семерых человек
Полицейские задержали семерых человек Фото:

В Москве сотрудники полиции задержали семь человек, которые организовывали похищения людей и занимались вымогательством. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин и двух женщин по подозрению в совершении тяжких преступлений. По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023 по январь прошлого года», — отметила официальный представитель.

Под угрозой расправы со стороны банды, похитители требовали от двоих людей по миллиону рублей, а впоследствии у еще пятерых отобрали телефоны, технику и деньги. В общей сложности потерпевшие передали банде 400 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемых уголовные дела по пяти статьям. Среди них: 162 УК РФ (разбой), 163 УК РФ (вымогательство), 126 УК РФ (похищение человека), 209 УК РФ (создание вооруженной банды), 222 УК РФ (хранение оружия и боеприпасов).

Ранее в Каменске-Уральском правоохранители задержали банду из троих подростков, которые истязали девушек. Они били их ногами и руками.

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В Москве сотрудники полиции задержали семь человек, которые организовывали похищения людей и занимались вымогательством. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин и двух женщин по подозрению в совершении тяжких преступлений. По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023 по январь прошлого года», — отметила официальный представитель. Под угрозой расправы со стороны банды, похитители требовали от двоих людей по миллиону рублей, а впоследствии у еще пятерых отобрали телефоны, технику и деньги. В общей сложности потерпевшие передали банде 400 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемых уголовные дела по пяти статьям. Среди них: 162 УК РФ (разбой), 163 УК РФ (вымогательство), 126 УК РФ (похищение человека), 209 УК РФ (создание вооруженной банды), 222 УК РФ (хранение оружия и боеприпасов). Ранее в Каменске-Уральском правоохранители задержали банду из троих подростков, которые истязали девушек. Они били их ногами и руками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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