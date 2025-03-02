Mash: два десятка россиян застряли в аэропорту Тбилиси

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Более 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси
Более 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси Фото:

Несколько десятков российских пассажиров не смогли вылететь из Тбилиси в Москву из-за замены самолета. Новый борт был не способен вместить всех зарегистрированных пассажиров.

«Более 20 россиян застряли в тбилисском аэропорту. <...> за два часа до вылета в Москву им поменяли самолет и многим просто не хватило места», — заявил telegram-канал Mash. Инцидент произошел с пассажирами рейса WZ-560 авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться в 13:50.

Со слов пассажиров, представители Red Wings не предложили альтернативные варианты перелета на сегодня. Авиакомпания предлагает вернуть деньги за билеты, но без дополнительных гарантий или компенсаций.

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Несколько десятков российских пассажиров не смогли вылететь из Тбилиси в Москву из-за замены самолета. Новый борт был не способен вместить всех зарегистрированных пассажиров. «Более 20 россиян застряли в тбилисском аэропорту. <...> за два часа до вылета в Москву им поменяли самолет и многим просто не хватило места», — заявил telegram-канал Mash. Инцидент произошел с пассажирами рейса WZ-560 авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться в 13:50. Со слов пассажиров, представители Red Wings не предложили альтернативные варианты перелета на сегодня. Авиакомпания предлагает вернуть деньги за билеты, но без дополнительных гарантий или компенсаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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