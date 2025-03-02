Mash: два десятка россиян застряли в аэропорту Тбилиси

Несколько десятков российских пассажиров не смогли вылететь из Тбилиси в Москву из-за замены самолета. Новый борт был не способен вместить всех зарегистрированных пассажиров.
«Более 20 россиян застряли в тбилисском аэропорту. <...> за два часа до вылета в Москву им поменяли самолет и многим просто не хватило места», — заявил telegram-канал Mash. Инцидент произошел с пассажирами рейса WZ-560 авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться в 13:50.
Со слов пассажиров, представители Red Wings не предложили альтернативные варианты перелета на сегодня. Авиакомпания предлагает вернуть деньги за билеты, но без дополнительных гарантий или компенсаций.
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