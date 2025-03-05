В России вывели новые сорта винограда

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Новые сорта винограда адаптированы к выращиванию в климатических условиях нашей страны
Новые сорта винограда адаптированы к выращиванию в климатических условиях нашей страны Фото:

В России вывели новые сорта винограда для производства высококачественных сухих вин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России.

«В 2024 году специалисты Госсорткомиссии завершили очередной многолетний цикл испытаний 96 сортов винограда. По результатам этой работы в Госреестр внесено 10 новых сортов, девять из них относятся к достижениям отечественной селекции», — уточнили в пресс-службе.

Новые перспективные сорта адаптированы к климатическим условиям нашей страны, отличаются высокой урожайностью, устойчивы к болезням и вредителям. Среди них — «Валентина», «Золотце», «Подарок Шатилова», «Сухолиманский Белый» и другие.

Виноград «Солярис Таманский», зарегистрированный на Северном Кавказе подходит для производства высококачественных сухих вин. Сорт «Сибиряк Потапенко», который вывели в Восточной Сибири, выдерживает морозы и не подвержен болезням.

Большая часть разработок приходится на предприятия и научные центры южных регионов России. Также в прошлом году в Госреестр внесены селекционные достижения центральной части России, Урала и Сибири.

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В России вывели новые сорта винограда для производства высококачественных сухих вин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России. «В 2024 году специалисты Госсорткомиссии завершили очередной многолетний цикл испытаний 96 сортов винограда. По результатам этой работы в Госреестр внесено 10 новых сортов, девять из них относятся к достижениям отечественной селекции», — уточнили в пресс-службе. Новые перспективные сорта адаптированы к климатическим условиям нашей страны, отличаются высокой урожайностью, устойчивы к болезням и вредителям. Среди них — «Валентина», «Золотце», «Подарок Шатилова», «Сухолиманский Белый» и другие. Виноград «Солярис Таманский», зарегистрированный на Северном Кавказе подходит для производства высококачественных сухих вин. Сорт «Сибиряк Потапенко», который вывели в Восточной Сибири, выдерживает морозы и не подвержен болезням. Большая часть разработок приходится на предприятия и научные центры южных регионов России. Также в прошлом году в Госреестр внесены селекционные достижения центральной части России, Урала и Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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