В России вывели новые сорта винограда для производства высококачественных сухих вин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России.
«В 2024 году специалисты Госсорткомиссии завершили очередной многолетний цикл испытаний 96 сортов винограда. По результатам этой работы в Госреестр внесено 10 новых сортов, девять из них относятся к достижениям отечественной селекции», — уточнили в пресс-службе.
Новые перспективные сорта адаптированы к климатическим условиям нашей страны, отличаются высокой урожайностью, устойчивы к болезням и вредителям. Среди них — «Валентина», «Золотце», «Подарок Шатилова», «Сухолиманский Белый» и другие.
Виноград «Солярис Таманский», зарегистрированный на Северном Кавказе подходит для производства высококачественных сухих вин. Сорт «Сибиряк Потапенко», который вывели в Восточной Сибири, выдерживает морозы и не подвержен болезням.
Большая часть разработок приходится на предприятия и научные центры южных регионов России. Также в прошлом году в Госреестр внесены селекционные достижения центральной части России, Урала и Сибири.
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