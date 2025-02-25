В России растет спрос на игристое

Российские виноделы готовы производить больше вина, чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России.
В январе крупным производителям удалось нарастить объемы производства относительно прошлогодних показателей. Тихих вин произведено 2,24 млн декалитров, что на 16,5% больше, а игристых вин — 1,1 млн декалитров, прирост составил 23,4%. В сумме за январь рост составил 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 млн декалитров.
Лидерами стали Краснодарский край — 39,8%, республика Крым — 17,6% и Дагестан — 11,8%. При этом на Кубани в январе выпустили чуть менее половины от всех тихих вин в стране и 57% игристых, а на Крымском полуострове — 89% ликерных.
В Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России прогнозируют, что рост спроса на отечественные игристые вина продолжится. Предпосылки для этого есть, считает исполнительный директор АВВР Петр Ефремов.
Как отметили в пресс-службе Минсельхоза, с 2022 года в России реализуется федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Документ предусматривает наиболее востребованные меры для виноградарей и виноделов. Также при участии в отраслевых программах, производители могут получить льготные кредиты, компенсацию прямых затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта.
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