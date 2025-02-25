В России растет спрос на игристое

Российские виноделы увеличили производство вина в январе на 18%
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В России растет спрос на отечественное игристое вино
В России растет спрос на отечественное игристое вино Фото:

Российские виноделы готовы производить больше вина, чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России. 

В январе крупным производителям удалось нарастить объемы производства относительно прошлогодних показателей. Тихих вин произведено 2,24 млн декалитров, что на 16,5% больше, а игристых вин — 1,1 млн декалитров, прирост составил 23,4%. В сумме за январь рост составил 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 млн декалитров.

Лидерами стали  Краснодарский край — 39,8%, республика Крым — 17,6% и Дагестан — 11,8%. При этом на Кубани в январе выпустили чуть менее половины от всех тихих вин в стране и 57% игристых, а на Крымском полуострове — 89% ликерных.

В Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России прогнозируют, что рост спроса на отечественные игристые вина продолжится. Предпосылки для этого есть, считает исполнительный директор АВВР Петр Ефремов.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза, с 2022 года в России реализуется федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Документ предусматривает наиболее востребованные меры для виноградарей и виноделов. Также  при участии в отраслевых программах, производители могут получить льготные кредиты, компенсацию прямых затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта.

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Российские виноделы готовы производить больше вина, чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России.  В январе крупным производителям удалось нарастить объемы производства относительно прошлогодних показателей. Тихих вин произведено 2,24 млн декалитров, что на 16,5% больше, а игристых вин — 1,1 млн декалитров, прирост составил 23,4%. В сумме за январь рост составил 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 млн декалитров. В Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России прогнозируют, что рост спроса на отечественные игристые вина продолжится. Предпосылки для этого есть, считает исполнительный директор АВВР Петр Ефремов. Как отметили в пресс-службе Минсельхоза, с 2022 года в России реализуется федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Документ предусматривает наиболее востребованные меры для виноградарей и виноделов. Также  при участии в отраслевых программах, производители могут получить льготные кредиты, компенсацию прямых затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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