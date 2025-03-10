Появились кадры эвакуации автомобиля, который внезапно ушел под землю в Уфе

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Автомобиль вытащили из ямы глубиной восемь метров
Автомобиль вытащили из ямы глубиной восемь метров Фото:

Опубликовано видео эвакуации автомобиля, который провалился под землю в Уфе. По информации пресс-службы управления гражданской защиты города, причиной происшествия стало проседание грунта на глубину восемь метров.

Для извлечения автомобиля была задействована специальная техника. В настоящее время устанавливается причина произошедшего инцидента. Видео опубликовано ТАСС.

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Опубликовано видео эвакуации автомобиля, который провалился под землю в Уфе. По информации пресс-службы управления гражданской защиты города, причиной происшествия стало проседание грунта на глубину восемь метров. Для извлечения автомобиля была задействована специальная техника. В настоящее время устанавливается причина произошедшего инцидента. Видео опубликовано ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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