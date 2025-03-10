Появились кадры эвакуации автомобиля, который внезапно ушел под землю в Уфе

Автомобиль вытащили из ямы глубиной восемь метров
Опубликовано видео эвакуации автомобиля, который провалился под землю в Уфе. По информации пресс-службы управления гражданской защиты города, причиной происшествия стало проседание грунта на глубину восемь метров.
Для извлечения автомобиля была задействована специальная техника. В настоящее время устанавливается причина произошедшего инцидента. Видео опубликовано ТАСС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.