10 марта 2025

Пять петербургских вузов стали участниками проекта по софинансированию

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках проекта реализуется принцип «трех рублей»
В рамках проекта реализуется принцип «трех рублей» Фото:

Пять ведущих учреждений Петербурга стали участниками пилотного проекта Российского научного фонда (РНФ) и Санкт-Петербургского научного фонда, направленного на софинансирование научных разработок. Об этом сообщил директор научного фонда города Юрий Снисаренко.

«Появилась новая категория — пять проектов, которые были отобраны с участием квалифицированного заказчика по принципу „трех рублей“. <…> Это одни из ведущих организаций Петербурга, на базе которых реализуются эти проекты, — Санкт-Петербургский государственный университет, университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого <…> и НМИЦ им. Алмазова», — поделился Юрий Снисаренко на пресс-конференции в ТАСС.

В рамках проекта реализуется принцип «трех рублей», согласно которому на каждый проект выделяется до 3,5 миллиона рублей в год от РНФ, столько же — от бюджета Петербурга, а также не менее 3,5 миллиона рублей от квалифицированного заказчика. Это создает мощную финансовую основу для разработки инновационных решений в различных областях.

По словам Снисаренко, проекты будут сосредоточены на трех ключевых направлениях: новые технологии, медицина и агро- и биобезопасность. Заказчиками выступили ведущие организации, такие как ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», НИИ электрофизической аппаратуры им. Ефремова и ЦНИИ «Электроприбор». Это сотрудничество между научными учреждениями и промышленностью обеспечит практическое применение разработок, что является одной из главных задач проекта.

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Пять ведущих учреждений Петербурга стали участниками пилотного проекта Российского научного фонда (РНФ) и Санкт-Петербургского научного фонда, направленного на софинансирование научных разработок. Об этом сообщил директор научного фонда города Юрий Снисаренко. «Появилась новая категория — пять проектов, которые были отобраны с участием квалифицированного заказчика по принципу „трех рублей“. <…> Это одни из ведущих организаций Петербурга, на базе которых реализуются эти проекты, — Санкт-Петербургский государственный университет, университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого <…> и НМИЦ им. Алмазова», — поделился Юрий Снисаренко на пресс-конференции в ТАСС. В рамках проекта реализуется принцип «трех рублей», согласно которому на каждый проект выделяется до 3,5 миллиона рублей в год от РНФ, столько же — от бюджета Петербурга, а также не менее 3,5 миллиона рублей от квалифицированного заказчика. Это создает мощную финансовую основу для разработки инновационных решений в различных областях. По словам Снисаренко, проекты будут сосредоточены на трех ключевых направлениях: новые технологии, медицина и агро- и биобезопасность. Заказчиками выступили ведущие организации, такие как ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», НИИ электрофизической аппаратуры им. Ефремова и ЦНИИ «Электроприбор». Это сотрудничество между научными учреждениями и промышленностью обеспечит практическое применение разработок, что является одной из главных задач проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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