Пять петербургских вузов стали участниками проекта по софинансированию

Пять ведущих учреждений Петербурга стали участниками пилотного проекта Российского научного фонда (РНФ) и Санкт-Петербургского научного фонда, направленного на софинансирование научных разработок. Об этом сообщил директор научного фонда города Юрий Снисаренко.
«Появилась новая категория — пять проектов, которые были отобраны с участием квалифицированного заказчика по принципу „трех рублей“. <…> Это одни из ведущих организаций Петербурга, на базе которых реализуются эти проекты, — Санкт-Петербургский государственный университет, университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого <…> и НМИЦ им. Алмазова», — поделился Юрий Снисаренко на пресс-конференции в ТАСС.
В рамках проекта реализуется принцип «трех рублей», согласно которому на каждый проект выделяется до 3,5 миллиона рублей в год от РНФ, столько же — от бюджета Петербурга, а также не менее 3,5 миллиона рублей от квалифицированного заказчика. Это создает мощную финансовую основу для разработки инновационных решений в различных областях.
По словам Снисаренко, проекты будут сосредоточены на трех ключевых направлениях: новые технологии, медицина и агро- и биобезопасность. Заказчиками выступили ведущие организации, такие как ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», НИИ электрофизической аппаратуры им. Ефремова и ЦНИИ «Электроприбор». Это сотрудничество между научными учреждениями и промышленностью обеспечит практическое применение разработок, что является одной из главных задач проекта.
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