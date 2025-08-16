16 августа 2025
15 августа 2025

Рыбаки в ХМАО за день выловили почти две сотни килограммов рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Победитель за три часа поймал более шести кг рыбы
Победитель за три часа поймал более шести кг рыбы Фото:

Участники рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» в Сургутском районе (ХМАО) поймали более 180 килограммов рыбы. В мероприятии приняли участие около 150 рыболовов из разных населенных пунктов, а также гости из Кургана и Алтайского края. Об этом сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Районный праздник состоялся сегодня. В нем приняли участие порядка 150 рыболовов — профессионалов и любителей. Это не только жители самого Сытомино и других поселений района. Среди спортсменов также были гости из Кургана, с Алтая», — говорится в telegram-канале мэра.

Победителем главной номинации «Рыбак года — 2025» стал Динар Галиуллин из Нижнесортымского, который за отведенное время поймал 6 килограммов 125 граммов рыбы. Помимо основной борьбы, организаторы отметили лучших в дополнительных категориях: «Рыболовная семья», «Удачливая рыбалка». Самым молодым участником стал четырехлетний Александр Хан, его улов составил 540 граммов, а самым опытным рыбаком оказался участник на 70 лет старше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» в Сургутском районе (ХМАО) поймали более 180 килограммов рыбы. В мероприятии приняли участие около 150 рыболовов из разных населенных пунктов, а также гости из Кургана и Алтайского края. Об этом сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой. «Районный праздник состоялся сегодня. В нем приняли участие порядка 150 рыболовов — профессионалов и любителей. Это не только жители самого Сытомино и других поселений района. Среди спортсменов также были гости из Кургана, с Алтая», — говорится в telegram-канале мэра. Победителем главной номинации «Рыбак года — 2025» стал Динар Галиуллин из Нижнесортымского, который за отведенное время поймал 6 килограммов 125 граммов рыбы. Помимо основной борьбы, организаторы отметили лучших в дополнительных категориях: «Рыболовная семья», «Удачливая рыбалка». Самым молодым участником стал четырехлетний Александр Хан, его улов составил 540 граммов, а самым опытным рыбаком оказался участник на 70 лет старше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...