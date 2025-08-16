16 августа 2025

Судебная эпопея о сносе здания ТЦ на Космонавтов в Перми завершилась ничем

Суд оставил без рассмотрения иск о сносе бывшего гипермаркета «Виват» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд завершил почти годовое разбирательство, оставив иск о сносе без рассмотрения
Суд завершил почти годовое разбирательство, оставив иск о сносе без рассмотрения Фото:

В Перми суд не стал рассматривать иск о сносе здания бывшего гипермаркета «Виват» на шоссе Космонавтов, 240. Дело закрыто, так как представители администрации не пришли на последнее заседание. Это следует из судебных материалов. 

«Администрации Индустриального района не удалось добиться сноса здания торгового центра на шоссе Космонавтов, 240. Суд оставил иск без рассмотрения после того, как представитель истца не явился на заключительное заседание 5 августа, а ответчик попросил прекратить разбирательство. Дело, начатое в ноябре 2024 года, неоднократно откладывалось из-за необходимости привлечения девяти третьих лиц. В ходе процесса администрация сначала ходатайствовала о назначении экспертизы, но затем отказалась от этого требования», — передает «Business Class» со ссылкой на судебные документы.

Здание по шоссе Космонавтов, 240 в Верхних Муллах площадью 6,8 тысячи квадратных метров построила группа «Норман-Виват» для размещения гипермаркета. После банкротства сети объект перешел в собственность предпринимателя Абдусалима Каландарова. Сейчас в торговом центре работают магазины одежды, обуви, игрушек и продуктовый дискаунтер.

Ранее, 24 июля 2025 года, Арбитражный суд также оставил без рассмотрения аналогичный иск администрации Индустриального района к собственнику торгового центра «Кольцо» на улице Оверятская, 40. Тогда представители истца не явились на заседание, а администрация отозвала все ходатайства, что привело к прекращению разбирательства по существу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми суд не стал рассматривать иск о сносе здания бывшего гипермаркета «Виват» на шоссе Космонавтов, 240. Дело закрыто, так как представители администрации не пришли на последнее заседание. Это следует из судебных материалов.  «Администрации Индустриального района не удалось добиться сноса здания торгового центра на шоссе Космонавтов, 240. Суд оставил иск без рассмотрения после того, как представитель истца не явился на заключительное заседание 5 августа, а ответчик попросил прекратить разбирательство. Дело, начатое в ноябре 2024 года, неоднократно откладывалось из-за необходимости привлечения девяти третьих лиц. В ходе процесса администрация сначала ходатайствовала о назначении экспертизы, но затем отказалась от этого требования», — передает «Business Class» со ссылкой на судебные документы. Здание по шоссе Космонавтов, 240 в Верхних Муллах площадью 6,8 тысячи квадратных метров построила группа «Норман-Виват» для размещения гипермаркета. После банкротства сети объект перешел в собственность предпринимателя Абдусалима Каландарова. Сейчас в торговом центре работают магазины одежды, обуви, игрушек и продуктовый дискаунтер. Ранее, 24 июля 2025 года, Арбитражный суд также оставил без рассмотрения аналогичный иск администрации Индустриального района к собственнику торгового центра «Кольцо» на улице Оверятская, 40. Тогда представители истца не явились на заседание, а администрация отозвала все ходатайства, что привело к прекращению разбирательства по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...