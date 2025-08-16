Стало известно, сколько получают пермские диспетчеры

В Перми диспетчеры транспортно-логистических компаний могут зарабатывать до 80 тысяч рублей в месяц в зависимости от опыта и квалификации. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам исследования зарплатных предложений в августе 2025 года.
«Зарплаты диспетчеров в Перми варьируются от 30 до 80 тысяч рублей. Максимальный доход — от 55 до 80 тысяч рублей — доступен специалистам с двухлетним стажем и навыками работы в ERP-системах»,— говорится в исследовании.
Опытные диспетчеры, работающие с автопарком свыше 50 машин и знающие «1С», получают 35–55 тысяч рублей. Кандидаты со знанием транспортной документации и полугодовым опытом работы могут рассчитывать на 33–35 тысяч рублей. Начинающим специалистам, владеющим ПК и обладающим коммуникативными навыками, предлагают 30–33 тысячи рублей.
Среднестатистический соискатель на эту должность — женщина 43 лет со средним профессиональным образованием. Большинство кандидатов (57%) на момент поиска работы не были трудоустроены, а 26% готовы к переезду.
Ранее в Перми предлагались высокооплачиваемые сезонные вакансии для рабочих без опыта. Например, на покос травы на заводе с зарплатой 80 тысяч рублей в месяц, а также подработки с доходом до 254 тысяч рублей для помощников в логистике и до 185 тысяч рублей для кладовщиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!