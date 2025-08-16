16 августа 2025
15 августа 2025

Фотограф из ХМАО вошла в тройку лидеров международного конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
Фотоснимки были сделаны на смартфон
Фотоснимки были сделаны на смартфон Фото:

Фотограф из Сургута (ХМАО) Милена Константинова заняла третье место на международном конкурсе iPhone Photography Awards — 2025 с серией снимков домашней кошки, ранее подобранной на улице. Об этом сообщает издание «SiTV — Новости Сургута и Югры». 

«Милена Константинова рассказала журналисту СТВ, что давно увлекается мобильной фотографией. Одной из моделей для фотосессии стала „Рыжая“ — ныне семейная кошка, которую когда-то подобрали на улице в Сургуте», — сказано в telegram-канале «SiTV — Новости Сургута и Югры». 

Проект «Сны об охоте» Константиновой высоко отметило жюри. Работа была выделена среди сотен участников со всего мира.

© Служба новостей «URA.RU»
