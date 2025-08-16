Фотограф из ХМАО вошла в тройку лидеров международного конкурса

Фотограф из Сургута (ХМАО) Милена Константинова заняла третье место на международном конкурсе iPhone Photography Awards — 2025 с серией снимков домашней кошки, ранее подобранной на улице. Об этом сообщает издание «SiTV — Новости Сургута и Югры».
«Милена Константинова рассказала журналисту СТВ, что давно увлекается мобильной фотографией. Одной из моделей для фотосессии стала „Рыжая“ — ныне семейная кошка, которую когда-то подобрали на улице в Сургуте», — сказано в telegram-канале «SiTV — Новости Сургута и Югры».
Проект «Сны об охоте» Константиновой высоко отметило жюри. Работа была выделена среди сотен участников со всего мира.
