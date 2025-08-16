16 августа 2025

На дороги Екатеринбурга вышел коммунальный десант. Видео

С уборкой города после праздника решили не затягивать
С уборкой города после праздника решили не затягивать Фото:

В центр Екатеринбурга после празднования Дня города выехали коммунальные службы. Уборку улиц начали сразу после праздничного салюта, рассказал мэр Алексей Орлов

«Сразу же после окончания фейерверка при сопровождении экипажей Госавтоинспекции на центральные улицы вышла коммунальная техника. Чтобы к утру территория праздничных мероприятий была абсолютно чистой!» — написал глава города в своем telegram-канале. 

Ранее екатеринбуржцы толпами ринулись по домам после городских гуляний: в метро сразу возникла давка, а цены на такси подскочили в два раза. О том, как в уральской столице отметили День города — в подробной онлайн-трансляции, которую вело URA.RU.

