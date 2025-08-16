Жительница Магнитогорска поразила всех в Омске, подняв бревно и схватив покрышки

Спортсменка из Магнитогорска (Челябинская область) Екатерина Зайцева заняла первое место на фестивале «Сила Сибири», который прошел в Омске. Женщине удалось завоевать этот титул, подняв бревно весом 90 килограммов и перевернув 200-килограммовые покрышки.
«Вместо командных выступлений, как было ранее, участники соревновались индивидуально. Екатерина Зайцева с первого раза подняла бревно весом 90 килограммов, а также справилась со становой тягой (180 килограммов с участием автомобиля). Затем было кантование покрышки весом 200 килограммов», — сообщил сайт «Верстов.Инфо».
Четвертое задание — буксировка двух сцепленных автомобилей общим весом семь тонн — спортсменке не удалось завершить из-за ошибки организаторов. Несмотря на это, по итогам всех этапов Екатерина Зайцева заняла первое место и получила золотую медаль фестиваля.
Как сообщало URA.RU, ранее Екатерина Зайцева травмировалась на съемках шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Сломав челюсть во время одного из испытаний, она продолжила соревноваться и помогла своей команде одержать победу.
