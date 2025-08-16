16 августа 2025

Жительница Магнитогорска поразила всех в Омске, подняв бревно и схватив покрышки

Магнитогорская спортсменка Зайцева победила на фестивале «Сила Сибири»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тяжелые покрышки поддались спортсменке без труда
Тяжелые покрышки поддались спортсменке без труда Фото:

Спортсменка из Магнитогорска (Челябинская область) Екатерина Зайцева заняла первое место на фестивале «Сила Сибири», который прошел в Омске. Женщине удалось завоевать этот титул, подняв бревно весом 90 килограммов и перевернув 200-килограммовые покрышки.

«Вместо командных выступлений, как было ранее, участники соревновались индивидуально. Екатерина Зайцева с первого раза подняла бревно весом 90 килограммов, а также справилась со становой тягой (180 килограммов с участием автомобиля). Затем было кантование покрышки весом 200 килограммов», — сообщил сайт «Верстов.Инфо».

Четвертое задание — буксировка двух сцепленных автомобилей общим весом семь тонн — спортсменке не удалось завершить из-за ошибки организаторов. Несмотря на это, по итогам всех этапов Екатерина Зайцева заняла первое место и получила золотую медаль фестиваля.

Как сообщало URA.RU, ранее Екатерина Зайцева травмировалась на съемках шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Сломав челюсть во время одного из испытаний, она продолжила соревноваться и помогла своей команде одержать победу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсменка из Магнитогорска (Челябинская область)  Екатерина Зайцева заняла первое место на фестивале «Сила Сибири», который прошел в Омске. Женщине удалось завоевать этот титул, подняв бревно весом 90 килограммов и перевернув 200-килограммовые покрышки. «Вместо командных выступлений, как было ранее, участники соревновались индивидуально. Екатерина Зайцева с первого раза подняла бревно весом 90 килограммов, а также справилась со становой тягой (180 килограммов с участием автомобиля). Затем было кантование покрышки весом 200 килограммов», — сообщил сайт «Верстов.Инфо». Четвертое задание — буксировка двух сцепленных автомобилей общим весом семь тонн — спортсменке не удалось завершить из-за ошибки организаторов. Несмотря на это, по итогам всех этапов Екатерина Зайцева заняла первое место и получила золотую медаль фестиваля. Как сообщало URA.RU, ранее Екатерина Зайцева травмировалась на съемках шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Сломав челюсть во время одного из испытаний, она продолжила соревноваться и помогла своей команде одержать победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...