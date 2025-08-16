16 августа 2025

Три машины, отобранные у пьяных пермяков, отправили в новые регионы России

Росимущество передало «Народному фронту» в Пермском крае три автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобили изъяли у нетрезвых водителей
Автомобили изъяли у нетрезвых водителей Фото:

Три автомобиля, конфискованные у пьяных водителей в Пермском крае, переданы «Народному фронту» для отправки в новые регионы России. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества. 

«Три конфискованных автомобиля переданы Общероссийскому общественному движению „Народный фронт“. Транспортные средства, изъятые у водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, направят организациям на  территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях», — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

Ранее автомобили, изъятые у нетрезвых водителей в Пермском крае, уже передавались государственным и общественным организациям для нужд спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С начала 2025 года в регионе у пьяных водителей конфисковали 240 машин, а сумма административных штрафов составила 21 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три автомобиля, конфискованные у пьяных водителей в Пермском крае, переданы «Народному фронту» для отправки в новые регионы России. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества.  «Три конфискованных автомобиля переданы Общероссийскому общественному движению „Народный фронт“. Транспортные средства, изъятые у водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, направят организациям на  территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях», — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте». Ранее автомобили, изъятые у нетрезвых водителей в Пермском крае, уже передавались государственным и общественным организациям для нужд спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С начала 2025 года в регионе у пьяных водителей конфисковали 240 машин, а сумма административных штрафов составила 21 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...