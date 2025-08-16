Три машины, отобранные у пьяных пермяков, отправили в новые регионы России

Три автомобиля, конфискованные у пьяных водителей в Пермском крае, переданы «Народному фронту» для отправки в новые регионы России. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества.
«Три конфискованных автомобиля переданы Общероссийскому общественному движению „Народный фронт“. Транспортные средства, изъятые у водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, направят организациям на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях», — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».
Ранее автомобили, изъятые у нетрезвых водителей в Пермском крае, уже передавались государственным и общественным организациям для нужд спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С начала 2025 года в регионе у пьяных водителей конфисковали 240 машин, а сумма административных штрафов составила 21 млн рублей.
