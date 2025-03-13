Песков рассказал, какой сигнал дал Путин, появившись в военной форме в Курской области

Песков: Путин дал сигнал решимости завершить освобождение Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин дал сигнал решимости завершить освобождение Курской области, заявил Песков
Путин дал сигнал решимости завершить освобождение Курской области, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин, появившись в военной форме в Курской области, дал сигнал о своей решимости завершить операцию по освобождению региона от боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это скорее сигнал, сигнал решимости в самое ближайшее время завершить <...> операцию <...> по освобождению Курской области от боевиков. И операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно,» — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры беседы последний разместил в своем telegram-канале.

Ранее ВС РФ выбили ВСУ из Суджи. Для полной очистки Курской области от украинских военных осталось освободить менее десятка населенных пунктов. Президент России Владимир Путин посетил регион в военной форме. 

В селе Казачья Локня Курской области местные жители встретили российских солдат со слезами радости. Что сейчас происходит в российском регионе — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин, появившись в военной форме в Курской области, дал сигнал о своей решимости завершить операцию по освобождению региона от боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это скорее сигнал, сигнал решимости в самое ближайшее время завершить <...> операцию <...> по освобождению Курской области от боевиков. И операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно,» — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры беседы последний разместил в своем telegram-канале. Ранее ВС РФ выбили ВСУ из Суджи. Для полной очистки Курской области от украинских военных осталось освободить менее десятка населенных пунктов. Президент России Владимир Путин посетил регион в военной форме.  В селе Казачья Локня Курской области местные жители встретили российских солдат со слезами радости. Что сейчас происходит в российском регионе — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...