Песков рассказал, какой сигнал дал Путин, появившись в военной форме в Курской области

Президент России Владимир Путин, появившись в военной форме в Курской области, дал сигнал о своей решимости завершить операцию по освобождению региона от боевиков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это скорее сигнал, сигнал решимости в самое ближайшее время завершить <...> операцию <...> по освобождению Курской области от боевиков. И операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно,» — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры беседы последний разместил в своем telegram-канале.
Ранее ВС РФ выбили ВСУ из Суджи. Для полной очистки Курской области от украинских военных осталось освободить менее десятка населенных пунктов. Президент России Владимир Путин посетил регион в военной форме.
В селе Казачья Локня Курской области местные жители встретили российских солдат со слезами радости. Что сейчас происходит в российском регионе — в материале URA.RU.
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