Путин впервые за долгое время надел военную форму: как прошел визит президента в Курскую область. Фоторепортаж

Путин приехал в Курскую область на фоне отступления ВСУ из региона
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Владимир Путин прибыл в Курскую область лично 12 марта
Владимир Путин прибыл в Курскую область лично 12 марта Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин накануне приехал в Курскую область, где провел совещание в командном пункте по поводу успехов российской армии на курском направлении. Визит главы страны состоялся на фоне масштабного контрнаступления ВС РФ, которое проходит с 8 марта. Многие обратили особое внимание на внешний вид президента — впервые за долгое время он надел военную форму. URA.RU приводит соответствующие кадры.  

Президент Путин принял участие в совещании командного пункта Курской группировки в военной форме. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о текущем положении дел в регионе. Он проинформировал руководителя страны о том, что военные подразделения ВСУ, действующие на территории данного региона, оказались в окружении и в настоящее время находятся в блокаде. Их систематическое уничтожение продолжается.

Российские военные силы освободили 86% территории области. Герасимов отметил, что на курский плацдарм приходится примерно 19% потерь личного состава и 40% потерь техники украинских боевых подразделений. Потери ВСУ в Курской области в целом достигли более 67 тысяч человек.

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Президент России Владимир Путин накануне приехал в Курскую область, где провел совещание в командном пункте по поводу успехов российской армии на курском направлении. Визит главы страны состоялся на фоне масштабного контрнаступления ВС РФ, которое проходит с 8 марта. Многие обратили особое внимание на внешний вид президента — впервые за долгое время он надел военную форму. URA.RU приводит соответствующие кадры.   Президент Путин принял участие в совещании командного пункта Курской группировки в военной форме. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о текущем положении дел в регионе. Он проинформировал руководителя страны о том, что военные подразделения ВСУ, действующие на территории данного региона, оказались в окружении и в настоящее время находятся в блокаде. Их систематическое уничтожение продолжается. Российские военные силы освободили 86% территории области. Герасимов отметил, что на курский плацдарм приходится примерно 19% потерь личного состава и 40% потерь техники украинских боевых подразделений. Потери ВСУ в Курской области в целом достигли более 67 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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