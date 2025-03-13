Президент России Владимир Путин накануне приехал в Курскую область, где провел совещание в командном пункте по поводу успехов российской армии на курском направлении. Визит главы страны состоялся на фоне масштабного контрнаступления ВС РФ, которое проходит с 8 марта. Многие обратили особое внимание на внешний вид президента — впервые за долгое время он надел военную форму. URA.RU приводит соответствующие кадры.
Президент Путин принял участие в совещании командного пункта Курской группировки в военной форме. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о текущем положении дел в регионе. Он проинформировал руководителя страны о том, что военные подразделения ВСУ, действующие на территории данного региона, оказались в окружении и в настоящее время находятся в блокаде. Их систематическое уничтожение продолжается.
Российские военные силы освободили 86% территории области. Герасимов отметил, что на курский плацдарм приходится примерно 19% потерь личного состава и 40% потерь техники украинских боевых подразделений. Потери ВСУ в Курской области в целом достигли более 67 тысяч человек.
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