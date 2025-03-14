Киевский дрон попал в здание рядом с гостиницей «Украина»

В ходе утренней атаки беспилотников по Москве один из дронов, запущенных Украиной, попал в здание рядом с метро «Киевская», рядом также находится гостиница с названием «Украина». Об этом сообщает радио «Маяк».
«Киевский беспилотник атаковал район у метро „Киевская“ в Москве. БПЛА атаковал здание всего в двух километрах от гостиницы „Украина“», — передает telegram-канал «Вы слушали МАЯК». До этого ряд telegram-каналов говорили о взрыве на Киевской улице Москвы.
Столицу атаковали беспилотник утром 14 марта. Глава города Сергей Собянин отметил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре дрона. Также губернатор Московской области рассказал о трех сбитых беспилотников на территории Подмосковья. URA.RU публиковало карту с обозначениями о том, где были зафиксированы падения обломков БПЛА.
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