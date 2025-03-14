Киевский дрон попал в здание рядом с гостиницей «Украина»

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В Москве киевский дрон угодил в здание рядом с гостиницей Украина, передает «Маяк»
В Москве киевский дрон угодил в здание рядом с гостиницей Украина, передает «Маяк» Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

В ходе утренней атаки беспилотников по Москве один из дронов, запущенных Украиной, попал в здание рядом с метро «Киевская», рядом также находится гостиница с названием «Украина». Об этом сообщает радио «Маяк».

«Киевский беспилотник атаковал район у метро „Киевская“ в Москве. БПЛА атаковал здание всего в двух километрах от гостиницы „Украина“», — передает telegram-канал «Вы слушали МАЯК». До этого ряд telegram-каналов говорили о взрыве на Киевской улице Москвы. 

Столицу атаковали беспилотник утром 14 марта. Глава города Сергей Собянин отметил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре дрона. Также губернатор Московской области рассказал о трех сбитых беспилотников на территории Подмосковья. URA.RU публиковало карту с обозначениями о том, где были зафиксированы падения обломков БПЛА. 

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В ходе утренней атаки беспилотников по Москве один из дронов, запущенных Украиной, попал в здание рядом с метро «Киевская», рядом также находится гостиница с названием «Украина». Об этом сообщает радио «Маяк». «Киевский беспилотник атаковал район у метро „Киевская“ в Москве. БПЛА атаковал здание всего в двух километрах от гостиницы „Украина“», — передает telegram-канал «Вы слушали МАЯК». До этого ряд telegram-каналов говорили о взрыве на Киевской улице Москвы.  Столицу атаковали беспилотник утром 14 марта. Глава города Сергей Собянин отметил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре дрона. Также губернатор Московской области рассказал о трех сбитых беспилотников на территории Подмосковья. URA.RU публиковало карту с обозначениями о том, где были зафиксированы падения обломков БПЛА. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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