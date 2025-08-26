26 августа 2025

Трамп обвинил Зеленского и вспомнил про танго

Трамп сравнил действия Зеленского с танго
Трамп сравнил действия Зеленского с танго Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский разделяет ответственность за продолжающийся конфликт. Такое мнение высказал глава США Дональд Трамп, сравнив его поступок с танго.

«Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое», — сообщает лидер штатов. Свое мнение он выразил во время общения с журналистами.

Ранее, во время встречи в Белом доме 18 августа, обсуждение приоритетов Украины по прекращению конфликта уже вызывало напряжение между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Тогда американский лидер попытался перебить украинского президента, когда тот подробно говорил о своих инициативах, однако Зеленский завершил выступление самостоятельно. Переговоры также включали лидеров Германии и Франции и были посвящены поиску путей урегулирования ситуации.

