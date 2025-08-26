26 августа 2025

Сейсмологи раскрыли масштабы землетрясения, прогремевшего по всему Дагестану

В акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки зафиксировали в 23:33 по московскому времени на глубине 30 километров. Среди мирного населения нет пострадавших, рассказали в  Дагестанской геофизической службе РАН.

Причиной сообщения стал энергичный толчок с энергетическим классом 14,8, который, по информации службы, ощутили жители всей территории республики. «Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали», — отметили сейсмологи. В организации подчеркнули, что объекты социальной инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме.

Специалисты продолжают уточнять данные о произошедшем сейсмическом событии. По предварительным сведениям, ситуация остается стабильной: экстренные службы находятся в готовности, проводится мониторинг возможных последствий для населения и инфраструктуры региона.

Ранее в августе землетрясения фиксировались и в других регионах России: на Алтае магнитуда толчков достигла 4,4, а на Камчатке — 8,5, где была объявлена угроза цунами. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в стране в последние недели наблюдается сразу в нескольких районах.

