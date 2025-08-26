26 августа 2025

Одна из стран БРИКС поверила в скорое завершение СВО

Президент Бразилии счел, что украинский конфликт завершится уже скоро
Президент Бразилии предположил, что вооруженный конфликт на Украине скоро закончится
Президент Бразилии предположил, что вооруженный конфликт на Украине скоро закончится Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Конфликт на Украине близок к завершению и все стороны это осознают. Такое мнение высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом он заявил на заседании правительства страны, трансляция которого велась в интернете.

«Европа уже знает эти пределы, и президент США Дональд Трамп уже это понимает. Поэтому я думаю, что стороны конфликта просто ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», — заявил президент Бразилии.

О том, что процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению, ранее заявил американский президент Дональд Трамп. Также глава Белого дома выразил уверенность, что все стороны демонстрируют энтузиазм в поиске мирного решения.

