26 августа 2025

Таганрог столкнулся с угрозой атаки с воздуха

В Таганроге объявлена воздушная тревога, сообщили местные власти
Спецоперация РФ на Украине

Глава Таганрога Светлана Камбулова в ночь на 27 августа объявила о введении режима воздушной опасности в городе. Сообщение об этом появилось в ее официальном telegram-канале. Жителям рекомендовано немедленно покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

По словам Камбуловой, эти меры необходимы для обеспечения безопасности населения в условиях потенциальной угрозы. «Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!» — написала глава города в telegram-канале.

Жители Ростова тем временем также сообщили об угрозе атаки с неба. По словам некоторых ростовчан, слышна работа систем ПВО.

Ранее в Таганроге уже вводился режим чрезвычайной ситуации после обрушения плиты перекрытия в многоквартирном доме на улице Октябрьской, 44 Б. Тогда всех жильцов здания эвакуировали, а городские власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим.

