Гипермаркеты «Окей» может выкупить ритейлер-гигант

«Лента» планирует приобрести сеть гипермаркетов «Окей»
По мнению игроков рынка, процесс продажи гипермаркетов затянулся
Руководство торговой сети «Лента» раздумывает над покупкой гипермаркетов «Окей». Об этом сообщили сразу несколько источников, близкие к сторонам сделки.

«Сеть „Лента“, принадлежащая „Севергрупп“ Алексея Мордашова, намерена купить гипермаркеты „Окей“ (контролируют Дмитрий Троицкий и Борис Волчек). Сделка находится на стадии необязывающего предложения (условия продажи еще не определены — прим. URA.RU)», — рассказали собеседники «Известий».

Эксперты оценивают актив в 40–55 млрд рублей. В декабре прошлого года совет директоров OKEY Group S.A. решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В это соглашение кроме самих магазинов вошли товарный знак и логистическая инфраструктура. При этом группа продолжает владеть сетью дискаунтеров «Да!». 

Вышеописанную процедуру сначала должна одобрить «Правкомиссия». И уже потом «Лента» сможет официально заявить права на торговую сеть.

Ранее структуры Мордашова рассматривали возможность приобретения сети парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош». Сделка по покупке этого актива находится на финальной стадии.

