Мошенников, укравших у пенсионеров деньги, отправят на СВО

Сотрудники инвесткомпании, которые похитили деньги у пенсионеров, смогут избежать тюрьмы после отправки на СВО. Об этом сообщили источники.
«Фигуранты уголовного дела из потребительского инвестиционного кооператива „Омега групп“ получили по приговору суда реальные сроки. Однако некоторые из них приняли решение пойти на спецоперацию и уже прошли медкомиссию», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что предполагаемый организатор аферы с пенсионными накоплениями Владимир Дрягин сбежал в Польшу. Фигуранты дела обманули более сотни вкладчиков, которым обещали до 60% годовых. По факту люди потеряли от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. По решению суда мошенники обязаны возместить пенсионерам ущерб, отмечает издание.
Ранее фигурантам уголовных дел стали предлагать службу на специальной военной операции в качестве альтернативы наказанию. Обвиняемым предоставляется возможность подписать документ, который затем передается в военное подразделение. Как только командир подразделения направляет запрос, уголовное преследование может быть остановлено.
