Названа главная недоработка ЕГЭ, которую нужно устранить

Письменные ответы в системе ЕГЭ необходимо усовершенствовать. Об этом рассказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Нужно совершенствовать систему ЕГЭ и давать больше возможностей в части письменных ответов, где проявляется творческое начало. Это касается ответов по истории, литературе и русскому языку», — передает ТАСС слова Васильевой.

Ранее сообщалось, что блок вопросов по истории в системе ЕГЭ был увеличен. Туда включили задания по теме спецоперации. 

