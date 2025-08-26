26 августа 2025

Ростовский губернатор раскрыл последствия удара БПЛА по жилому дому

Слюсарь: при падении дрона на дом в Ростове-на-Дону эвакуированы 15 жильцов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удар пришелся по четырехэтажному зданию
Удар пришелся по четырехэтажному зданию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростове-на-Дону сбитый беспилотник упал на жилой дом — 15 местных жителей были экстренно эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«После атаки БПЛА на доме загорелась кровля, пожар уже локализован. Из здания эвакуированы 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в ПВР <...>. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

По словам мэра города Александра Скрябина, инцидент произошел в Халтуринском переулке. На месте работают экстренные службы. По данным властей, силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростове-на-Дону сбитый беспилотник упал на жилой дом — 15 местных жителей были экстренно эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «После атаки БПЛА на доме загорелась кровля, пожар уже локализован. Из здания эвакуированы 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в ПВР <...>. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. По словам мэра города Александра Скрябина, инцидент произошел в Халтуринском переулке. На месте работают экстренные службы. По данным властей, силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...