Певец Антонов раскрыл, на что жалуется после слухов о болезни

В очередной раз опровергая слухи о своей болезни и госпитализации, народный артист России, композитор Юрий Антонов сообщил, что сейчас жалуется только на погоду. Это заявление он сделал во время концерта.
«Артист исполнил три песни и пять минут слушал бурные овации. Покидая New Wave Hall, Антонов отметил, что сейчас жалуется лишь на погоду», — пишет StarHit.
Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что певца госпитализировали перед выступлением на фестивале «Новая волна». Якобы ему стало плохо за кулисами, после чего концерт отменили. Сам Антонов заявил, что «это все не соответствует действительности».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.