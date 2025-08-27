Для россиян хотят сделать еще один выходной

Депутаты Госдумы предложили закрепить за родителями школьников право на один день неоплачиваемого отпуска 1 сентября. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 27 августа. Об этом свидетельствует текст документа.
«Проектом федерального закона предлагается закрепить в части 2 статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации новую категорию работников, которым работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы», — передает РИА Новости текст документа. Выходной будут обязаны предоставлять родителям, усыновителям, опекунам, попечителям и приемным родителям детей, обучающихся с 1 по 11 класс.
Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил, что сейчас родители школьников часто вынуждены брать отгулы или отпрашиваться с работы, чтобы быть с детьми в День знаний. Однако решение по предоставлению такого отпуска полностью зависит от работодателя. Депутат подчеркнул, что торжественная линейка 1 сентября — семейный праздник. Миронов добавил, что если поправки вступят в силу, родители получат законное право сопровождать детей на первое сентября, а работодатели не смогут отказывать в таком отпуске.
Ранее Минтруд напомнил родителям школьников о порядке предоставления выходного дня 1 сентября, передает "Царьград". В некоторых организациях работодатели по собственной инициативе предоставляют сотрудникам-родителям выходной в День знаний, однако подобная практика не является обязательной. В случаях, когда получить выходной по этой причине невозможно или возникают сложности с оформлением, родители могут воспользоваться альтернативными вариантами. Наиболее распространенным является оформление дополнительного дня отдыха за счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Кроме того, возможно взять отгул без сохранения заработной платы.
