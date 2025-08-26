Дрон упал на жилой дом в Ростове-на-Дону, начался пожар

Срочная новость
В Ростове-на-Дону в результате падения дрона произошел взрыв и возникло возгорание на крыше четырехэтажного жилого дома, расположенного в переулке Халтуринский. Как сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. К месту происшествия были оперативно направлены экстренные службы.
