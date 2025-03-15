Трамп заявил о ликвидации «беглого главаря» ИГИЛ*

Трамп: американские военные в Ираке ликвидировали лидера ИГИЛ*
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Трамп заявил, что операция по ликвидация члена ИГИЛ* проводилась совместно с иракским и курдским правительствами
Трамп заявил, что операция по ликвидация члена ИГИЛ* проводилась совместно с иракским и курдским правительствами Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации беглого лидера террористической группировки ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Ираке. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

«За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь еще одного члена ИГИЛ*», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что успех операции стал возможен благодаря американским солдатам и тесному сотрудничеству с иракским и курдским правительствами.

Американский лидер продолжает активно применять военные меры против террористических группировок на Ближнем Востоке. Ранее он заявлял о ликвидации члена «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии, который был убит в результате точного авиаудара американских войск. Он назвал эту операцию важным шагом в борьбе с международным терроризмом.

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации беглого лидера террористической группировки ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Ираке. Об этом он сообщил у себя в соцсетях. «За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь еще одного члена ИГИЛ*», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что успех операции стал возможен благодаря американским солдатам и тесному сотрудничеству с иракским и курдским правительствами. Американский лидер продолжает активно применять военные меры против террористических группировок на Ближнем Востоке. Ранее он заявлял о ликвидации члена «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии, который был убит в результате точного авиаудара американских войск. Он назвал эту операцию важным шагом в борьбе с международным терроризмом. *Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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