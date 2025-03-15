Петербургский депутат предложил запретить продажу мини-студий

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил запретить продажу квартир-студий менее 28 квадратных метров. Тренд на малогабаритные студии вызывает обеспокоенность с точки зрения демографической политики и качества жизни граждан. Об этом рассказал депутат в своих социальных сетях.
«Необходимо начать с того, что запретить использование ипотечных программ с государственной поддержкой на приобретение квартир общей площадью менее 28 квадратных метров, как минимум, а как максимум ввести полный запрет на продажу квартир менее 28 квадратных метров», — написал Андрей Рябоконь в своем telegram-канале. Он пояснил, что когда до 30% всех продаж приходится на квартиры площадью менее 24 квадратных метров, становится очевидным, что многие жители ограничены в возможностях для создания семьи и воспитания детей в комфортных условиях.
Застройщики, стремясь к увеличению своей прибыли, активно продвигают строительство студий микрометражей. Согласно данным Яндекс.Недвижимости, стоимость квадратного метра в таких квартирах значительно выше, чем в более просторных однокомнатных квартирах. Это делает строительство маленьких студий особенно привлекательным для девелоперов, но ставит под угрозу удовлетворение жилищных потребностей населения. Ситуация требует вмешательства со стороны государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.