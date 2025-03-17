17 марта 2025

Когда в Тюмени закончится дождь со снегом. Скрин

В Тюмень в ночь с 18 на 19 марта придет снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью снегопад возобновится
Ночью снегопад возобновится Фото:

В Тюмени 18 марта дождь со снегом закончится к 13:00. Такая информация указана на сайте Ventusky. Однако ночью снегопад возобновится.

«В Тюмени 18 марта до 12:00 будет идти дождь со снегом. К 13:00 осадки закончатся. В ночь с 18 на 19 марта начнется снегопад, который продлится до вечера», — указано в прогнозе.

Всего за день выпадет около 0,5 мм осадков. 19 марта снегопад ожидается с 3:00 до 17:00.

Всего за день выпадет около 0,5 мм осадков.
Всего за день выпадет около 0,5 мм осадков.
Фото:

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В Тюмени 18 марта дождь со снегом закончится к 13:00. Такая информация указана на сайте Ventusky. Однако ночью снегопад возобновится. «В Тюмени 18 марта до 12:00 будет идти дождь со снегом. К 13:00 осадки закончатся. В ночь с 18 на 19 марта начнется снегопад, который продлится до вечера», — указано в прогнозе. Всего за день выпадет около 0,5 мм осадков. 19 марта снегопад ожидается с 3:00 до 17:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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