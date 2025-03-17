Ночью снегопад возобновится
В Тюмени 18 марта дождь со снегом закончится к 13:00. Такая информация указана на сайте Ventusky. Однако ночью снегопад возобновится.
«В Тюмени 18 марта до 12:00 будет идти дождь со снегом. К 13:00 осадки закончатся. В ночь с 18 на 19 марта начнется снегопад, который продлится до вечера», — указано в прогнозе.
Всего за день выпадет около 0,5 мм осадков. 19 марта снегопад ожидается с 3:00 до 17:00.
Всего за день выпадет около 0,5 мм осадков.
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