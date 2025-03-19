Участок между Панаевском и Яр-Сале затопило водой
Участок зимника Аксарка — Салемал — Панаевск закрыли из-за воды на проезжей части. Об этом сообщили в окружном дептрансе.
«Движение по участку зимника Панаевск — Яр-Сале закрыто. На проезжей части обводнение», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Этот участок откроют только после того, как дорожники обустроят временный объезд. На остальной протяженности зимника движение открыто: с восьми часов утра до восьми вечера для автомобилей массой до 3,5 тонн; с восьми часов вечера до восьми часов утра — для автомобилей массой до 15 тонн.
Обводнение на зимнике Панаевск-Яр-Сале
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