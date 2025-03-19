Участок зимника в ЯНАО закрыли из-за воды. Фото

В ЯНАО закрыли зимник между Панаевском и Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок между Панаевском и Яр-Сале затопило водой
Участок между Панаевском и Яр-Сале затопило водой Фото:

Участок зимника Аксарка — Салемал — Панаевск закрыли из-за воды на проезжей части. Об этом сообщили в окружном дептрансе.

«Движение по участку зимника Панаевск — Яр-Сале закрыто. На проезжей части обводнение», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Этот участок откроют только после того, как дорожники обустроят временный объезд. На остальной протяженности зимника движение открыто: с восьми часов утра до восьми вечера для автомобилей массой до 3,5 тонн; с восьми часов вечера до восьми часов утра — для автомобилей массой до 15 тонн.

Обводнение на зимнике Панаевск-Яр-Сале
Обводнение на зимнике Панаевск-Яр-Сале
Фото:

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Участок зимника Аксарка — Салемал — Панаевск закрыли из-за воды на проезжей части. Об этом сообщили в окружном дептрансе. «Движение по участку зимника Панаевск — Яр-Сале закрыто. На проезжей части обводнение», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Этот участок откроют только после того, как дорожники обустроят временный объезд. На остальной протяженности зимника движение открыто: с восьми часов утра до восьми вечера для автомобилей массой до 3,5 тонн; с восьми часов вечера до восьми часов утра — для автомобилей массой до 15 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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