«У меня нет слова «боюсь»: Надежда Бабкина назвала 3 главных жизненных принципа

Народная артистка России Надежда Бабкина в 75-й день рождения в беседе с URA.RU рассказала о своих трех главных жизненных правилах. Именно они помогают ей достигать поставленных целей, а также оставаться столько лет любимицей публики.
«За что берешься — не бойся! А если боишься — вообще не берись!» — так папа мне всегда говорил. И я это помню всю жизнь. Мне это очень помогает. Поэтому, если берусь за что-то, то у меня слова "боюсь" нет. Думаю, что профессия мной выбрана правильно. Буду бороться! Господь дает силы, я борюсь», — говорит казачка Надя.
Другой жизненный девиз артистки родился во время подготовки к спектаклю.
«Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело». Эту фразу Михаила Шолохова я вспоминала очень часто во время тяжелейшей работы над постановкой спектакля «Тихий Дон». Мы свято верили в свое дело и потому победили — спектакль получился, а завет писателя стал моим девизом по жизни».
И главное правило, которое пригодится каждому человеку, мечтающему добиться высот, а также н потерять вкус к жизни, звучит так: «Заниматься надо только любимым делом. Если задуманное реализуется, то отсюда и энергия, и любовь к жизни. Только надо подкреплять свое „я хочу“ действиями».
Художественный руководитель-директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Георгиевна в свой день рождения принимает поздравления не только от поклонников и звездных друзей, но и президента Владимира Путина. «Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни», — говорится в телеграмме главы РФ.
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