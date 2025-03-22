Россия сделала последнее предупреждение Киеву по временному перемирию

Россия сделала последнее предупреждение Украине по временному перемирию после ее удара по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Украина продолжит следовать своей деструктивной политике, Россия сохранит за собой право на ответные меры.
«Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте министерства.
Она также отметила, что атака по станции показала полную недоговороспособность Киева и нежелание страны достичь мира. По ее словам, ВСУ продолжают атаки, несмотря на договоренности с США и Россией о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В качестве примера она привела удары по нефтебазе на Кубани 19 марта и станции «Суджа» 21 марта.
Через станцию, которая с августа прошлого года находилась под оккупацией ВСУ, «Газпром» поставлял в Европу 42,4 млн кубометров газа ежедневно. По факту атаки СК РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт». Удар произошел спустя пару дней после того, как Киев и Москва договорились о ненанесении ударов по энергообъектам друг друга на 30 дней.
Это не первый случай нарушения Киевом договоренностей. В начале специальной военной операции в 2022 году, на переговорах в Гомеле, Украина продолжала боевые действия, несмотря на согласие России на прекращение огня.
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