Москва считает пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену в Финляндии предвзятым и политически мотивированным. Такое заявление сделали в МИД России.
«Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным», — приводит комментарий ведомства РИА Новости. В МИДе уточнили, что это еще раз подтверждает участие Финляндии в гибридной войне Запада против России. Там добавили, что у России имеются в арсенале инструменты, которые помогут продолжить борьбу Тордена за справедливое судебное разбирательство.
14 марта суд Хельсинки признал гражданина РФ Воислава Тордена виновным в якобы совершенных им «военных преступлениях в Донбассе в 2014 году». Суд приговорил его к пожизненному сроку.
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