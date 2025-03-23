В МИД РФ отреагировали на пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии

МИД РФ: пожизненный приговор Тордену в Финляндии политически мотивирован
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МИД РФ сообщил об инструментах помощи Тордену в том, чтобы добиться справедливого суда
МИД РФ сообщил об инструментах помощи Тордену в том, чтобы добиться справедливого суда Фото:

Москва считает пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену в Финляндии предвзятым и политически мотивированным. Такое заявление сделали в МИД России.

«Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным», — приводит комментарий ведомства РИА Новости. В МИДе уточнили, что это еще раз подтверждает участие Финляндии в гибридной войне Запада против России. Там добавили, что у России имеются в арсенале инструменты, которые помогут продолжить борьбу Тордена за справедливое судебное разбирательство. 

14 марта суд Хельсинки признал гражданина РФ Воислава Тордена виновным в якобы совершенных им «военных преступлениях в Донбассе в 2014 году». Суд приговорил его к пожизненному сроку. 

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Москва считает пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену в Финляндии предвзятым и политически мотивированным. Такое заявление сделали в МИД России. «Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным», — приводит комментарий ведомства РИА Новости. В МИДе уточнили, что это еще раз подтверждает участие Финляндии в гибридной войне Запада против России. Там добавили, что у России имеются в арсенале инструменты, которые помогут продолжить борьбу Тордена за справедливое судебное разбирательство.  14 марта суд Хельсинки признал гражданина РФ Воислава Тордена виновным в якобы совершенных им «военных преступлениях в Донбассе в 2014 году». Суд приговорил его к пожизненному сроку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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