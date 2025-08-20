Снова в школу: сколько в ХМАО стоит собрать ребенка к учебному году

Жители ХМАО уже начали активно готовить детей к новому учебному году. URA.RU выяснило, во сколько обойдется югорчанам форма и канцелярия, а также где можно найти лучшие предложения в регионе и как сэкономить.
«Оборот школьной формы вырос в ХМАО на 41% за последние полтора месяца. Это выше общероссийских показателей», — пояснили URA.RU аналитики популярного маркетплейса. Оборот рубашек вырос почти в половину, а детской обуви — на треть.
Средний чек
Без чего точно не обойтись при сборах в школу, так это форма — за лето все дети вырастают. По данным аналитического центра АКОРТ, минимальная стоимость необходимого набора в крупных торговых сетях в этом году ниже, чем в 2024-ом.
«Минимальная стоимость базового комплекта в августе этого года ниже на 18%, чем в прошлом. В сетевой рознице, чтобы собрать мальчика в школу, потребуется 5 228 рублей и 4 768 рублей для девочки», — пояснили в пресс-службе центра.
В эту сумму входят: набор школьных канцтоваров, школьная форма, обувь, футболка, спортивные брюки и школьный рюкзак. Аналитики «Авито» сообщили агентству, что полный комплект из новой школьной одежды, обуви, канцелярии в ХМАО обойдется в 13500 рублей.
Маркетплейс или оффлайн магазин?
В ХМАО большинство школ предъявляют требования к внешнему виду учеников — классическая форма: рубашка/блузка, брюки/юбка, жилет или пиджак. Средняя цена комплекта школьной формы для одного ребенка — от 2 000 до 6 000 рублей в зависимости от качества тканей и бренда.
Дешевле всего купить для мальчика комплектом брюки и жилет, — от трех тысяч рублей на маркетплейсах. Один пиджак будет стоить от 2,5 тысяч рублей. Рубашка в среднем 700 рублей. Одежда для девочек: жилет, юбка, блузка обойдется примерно в 5 тысяч рублей.
В специализированных магазинах цена всегда будет выше и ХМАО не исключение. Здесь продаются товары, приближенные или по ГОСТУ. Жилеты для мальчика и девочки стоят примерно 1 400 рублей, юбка обойдется около 1 200 рублей, блузка от полутора тысяч, сарафаны без малого 1 800 рублей, рубашки в среднем 850 рублей.
Продается одежда и у некоторых федеральных ритейлеров. В среднем одна вещь обходится 700-1000 рублей, но качество, как правило, оставляет желать лучшего.
Причем чем старше, выше, крупнее ребенок, тем цены выше. Одеть первоклашку априори будет значительно дешевле, чем ученика старшей школы.
Канцелярия
Базовый набор включает тетради, ручки, карандаши, линейку, пенал, ластик, цветные карандаши или фломастеры, альбом для рисования. Минимальный комплект обойдется примерно в 700 — 1500 рублей.
Канцелярия в торговых сетях может быть дешевле. Цены на ручки зависят от многих факторов. Но одни из самых дешевых — около 40-50 рублей за 10 штук, например, в «Галамарте», «Ленте», «Перекрестке», «Магните».
Иногда выгоднее покупать наборы, но, как правило, это только для учеников начальной школы. Например, комплект канцелярии из 45 предметов — 10 тонких тетрадей в клетку и линейку, 10 обложек, ручки, циркуль, альбом, кисти, непроливайка и прочее обойдется в оффлайне в «Детском мире» в 1 300 рублей. Похожие комплекты на Wildberries стоят примерно 850 рублей, на Ozon чуть более семисот рублей, на «Яндекс Маркете» — около 1200 рублей. Если ребенок учится в старших классах, то только толстые предметные тетради — комплект, будут стоит от 450 рублей и выше.
Рюкзак
Удобный рюкзак с ортопедической спинкой в ХМАО может стоить от 1500 до 4000 рублей. А самый дешевые унисекс-варианты на маркетплейсах стоят от 350 рублей. С ортопедической спинкой, что рекомендуется врачами — от 550 рублей. Цены на брендовые начинаются от 24 тысяч рублей, а кожаные — от 12 тысяч. Аналогичный разброс цен и в оффлайн магазинах.
Как сэкономить
Один из вариантов сократить бюджет — купить вещи и аксессуары с рук. По данным «Авито», тогда средний чек на базовый комплект с 13 500 рублей можно опустить до 8 200 рублей.
При заказе товаров на зарубежных торговых площадках тоже можно сэкономить, но надо учитывать, что заказы идут подолгу. Поэтому делать это следует сильно заранее и учитывать, что не все товары могут подойти или оказаться некачественными.
Еще один распространенный вариант у югорчан — делать групповой заказ у известных производителей одежды, обуви, канцелярии. В ХМАО существуют целые группы под названием «Совместные закупки». Так покупатели экономят за счет опта и доставки, стоимость которой разбивается на всех.
В целом на сбор в школу ребенка в ХМАО придется потратить не менее 15 тысяч рублей. Но это минимальная база, которую придется пополнять в течение всего года.
