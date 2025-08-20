20 августа 2025

Власти ХМАО получили миллиарды рублей на развитие ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В сургутском поселке Юность построят котельную
В сургутском поселке Юность построят котельную Фото:

Правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила заявку ХМАО на инфраструктурный кредит в размере около 2,7 миллиардов рублей. Средства направят на реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«Благодаря этому удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей Югры», — рассказ Кухарук. Губернатор поблагодарил за содействие зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, Минстрой России, Фонд развития территорий и другие федеральные ведомства.

В список проектов, которые будут профинансированы за счет инфраструктурного кредита, вошли реконструкция инженерных коммуникаций в поселке Горноправдинск, капремонт системы водоотведения в Сургутском районе, строительство котельной в сургутском поселке Юность. Также окружные власти расширят и обновят системы теплоснабжения Сургута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила заявку ХМАО на инфраструктурный кредит в размере около 2,7 миллиардов рублей. Средства направят на реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук. «Благодаря этому удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей Югры», — рассказ Кухарук. Губернатор поблагодарил за содействие зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, Минстрой России, Фонд развития территорий и другие федеральные ведомства. В список проектов, которые будут профинансированы за счет инфраструктурного кредита, вошли реконструкция инженерных коммуникаций в поселке Горноправдинск, капремонт системы водоотведения в Сургутском районе, строительство котельной в сургутском поселке Юность. Также окружные власти расширят и обновят системы теплоснабжения Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...