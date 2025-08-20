Власти ХМАО получили миллиарды рублей на развитие ЖКХ

Правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила заявку ХМАО на инфраструктурный кредит в размере около 2,7 миллиардов рублей. Средства направят на реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«Благодаря этому удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей Югры», — рассказ Кухарук. Губернатор поблагодарил за содействие зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, Минстрой России, Фонд развития территорий и другие федеральные ведомства.
В список проектов, которые будут профинансированы за счет инфраструктурного кредита, вошли реконструкция инженерных коммуникаций в поселке Горноправдинск, капремонт системы водоотведения в Сургутском районе, строительство котельной в сургутском поселке Юность. Также окружные власти расширят и обновят системы теплоснабжения Сургута.
