Лидер «Партии пенсионеров» ХМАО Владимир Зиновьев поделился рецептом домашней заготовки огурцов. Вместо уксуса он использует водку.
«В трехлитровую стерилизованную банку укладываем хреновый лист, листья смородины, укроп, перец, несколько зубчиков чеснока и два килограмма огурцов. Затем дважды ошпариваем кипятком, а на третий раз заливаем рассолом: 75 грамм соли, 75 грамм сахара, 10 грамм лимонной кислоты, 50 грамм водки», — рассказал депутат окружной думы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
После банку нужно закатать крышкой и перевернуть вверх дном. Затем — накрыть полотенцем и оставить остывать.
Ранее URA.RU рассказывало про фирменный рецепт мэра Белоярского района ХМАО Сергея Маненкова. Политик подробно описал в своем блоге, как приготовить салат с олениной.
