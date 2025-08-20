20 августа 2025

Депутат думы ХМАО поделился рецептом «пьяных» огурцов. Фото

Депутат думы ХМАО Зиновьев поделился рецептом домашней заготовки огурцов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вместо уксуса депутат использует для заготовки водку
Вместо уксуса депутат использует для заготовки водку Фото:

Лидер «Партии пенсионеров» ХМАО Владимир Зиновьев поделился рецептом домашней заготовки огурцов. Вместо уксуса он использует водку.

Депутат Зиновьев раскрыл рецепт домашней заготовки огурцов с водкой
Депутат Зиновьев раскрыл рецепт домашней заготовки огурцов с водкой
Фото:

«В трехлитровую стерилизованную банку укладываем хреновый лист, листья смородины, укроп, перец, несколько зубчиков чеснока и два килограмма огурцов. Затем дважды ошпариваем кипятком, а на третий раз заливаем рассолом: 75 грамм соли, 75 грамм сахара, 10 грамм лимонной кислоты, 50 грамм водки», — рассказал депутат окружной думы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После банку нужно закатать крышкой и перевернуть вверх дном. Затем — накрыть полотенцем и оставить остывать.

Ранее URA.RU рассказывало про фирменный рецепт мэра Белоярского района ХМАО Сергея Маненкова. Политик подробно описал в своем блоге, как приготовить салат с олениной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер «Партии пенсионеров» ХМАО Владимир Зиновьев поделился рецептом домашней заготовки огурцов. Вместо уксуса он использует водку. «В трехлитровую стерилизованную банку укладываем хреновый лист, листья смородины, укроп, перец, несколько зубчиков чеснока и два килограмма огурцов. Затем дважды ошпариваем кипятком, а на третий раз заливаем рассолом: 75 грамм соли, 75 грамм сахара, 10 грамм лимонной кислоты, 50 грамм водки», — рассказал депутат окружной думы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». После банку нужно закатать крышкой и перевернуть вверх дном. Затем — накрыть полотенцем и оставить остывать. Ранее URA.RU рассказывало про фирменный рецепт мэра Белоярского района ХМАО Сергея Маненкова. Политик подробно описал в своем блоге, как приготовить салат с олениной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...