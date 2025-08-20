Мощная гроза обрушилась на города ХМАО в ночь на 21 августа. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и начали делиться видео и фото природного явления.
В Нефтеюганске, по сообщениям очевидцев, стихия проявила себя особенно сильно. «Как цунами», — так подписчики telegram-канала «Это Юганск, детка!» описали грозовые облака, которые напоминали гигантские волны. Пользователи активно делились фотографиями и видеозаписями грозы, отмечая необычайную мощь природного явления. Кроме того, ливни и грозы наблюдали жители Нижневартовска и Мегиона.
Сообщение об опасных погодных явлениях 20 и 21 августа было опубликовано ТАСС со ссылкой на гидрометцентр ХМАО. Сообщалось, что в эти дни на территории округа ожидаются грозы, ливни и ветер с порывами до 23 м/с.
