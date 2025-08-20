20 августа 2025

В колледже Сургута назвали самые популярные направления

Абитуриенты в Сургуте чаще всего выбирают энергетику и строительство
Чаще всего выпускники подавали заявления по трем направлениям
Чаще всего выпускники подавали заявления по трем направлениям

Самыми популярными направлениями в колледжах Сургута среди выпускников 9-х классов стали энергетика, строительство и информатика. Об этом сказано на сайте «Сургутского политехнического колледжа».

«Электро-и теплоэнергетика. Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования — подано 381 заявление. Количество человек на место — 15,24», — сказано на портале.

Вторым по популярности направлением стало строительство и эксплуатация зданий и сооружений — на эту специальность претендовало 312 учеников. На третьем месте оказалась информатика — на специальность «Компьютерные системы и комплексы» подали заявления 299 человек.

