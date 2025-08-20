20 августа 2025

Аналитики раскрыли вакансии с самой жесткой конкуренцией в ХМАО

Жители ХМАО стали активно искать работу в творческой сфере
Самая высокая конкуренция в ХМАО наблюдается среди топ-менеджеров и творческих профессий. Максимальный конкурс достиг 289 откликов на вакансию. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

«Максимальная конкуренция среди местных соискателей в июле зафиксирована на руководителя отдела персонала. Таких специалистов в регионе требуется не много, была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 289 резюме», — говорится в исследовании.

На втором месте по количеству резюме оказалась специальность копирайтера — 288 откликов на вакансию. В список высококонкурентных профессий в округе входят топ-менеджеры, творческие специалисты и айтишники.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО зафиксирован острый дефицит продавцов. На рынке труда наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и мерчендайзеры. В среднем в отрасли на одну вакансию приходится 1,7 резюме.

