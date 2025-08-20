В ХМАО подвели итоги трехдневного форума штабов «Мы вместе» и НКО

В Ханты-Мансийской академии «Добрино» завершилось трехдневное обучающее мероприятие штабов #МЫВМЕСТЕ и НКО, реализующих проекты в поддержку СВО. Участники защитили свои проекты и поделились своим видение будущего организации, передает корреспондент URA.RU c места событий.
«На протяжение трех дней добровольцы из 53 регионов под руководством опытных наставников обменивались опытом. В финале, 20 августа, они выступили с презентациями и поделились мнением о будущем проекта „Мы вместе“ и волонтерского движения в стране в целом», — отмечает журналист.
Обсуждались вопросы финансирования добровольческих движений, интеграция и взаимодействие как с НКО, так и с органами исполнительной власти. Участники поделились, что в регионах, где есть мощная поддержка губернаторов, им удается помочь гораздо большему числу людей.
Первый заместитель председателя Совета Ассоциации «Добро.рф» Кирилл Антонов, подводя итоги форума, отметил высокий уровень вовлеченности волонтеров и активные дискуссии. «Мы сохраним все наработки. Возможно, какая-то очень важная точка, которую можно будет применить дальше в работе. Я хотел бы сказать спасибо огромное вам за то, что вы приехали, за то, что мы так неплохо поработали», — поблагодарил Антонов.
Ветеран СВО, участница президентского проекта «Время героев» и руководитель департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ Ассоциации Добро.рф Александра Родионова уточнила, что высоких результатов удается достичь в командной работе. И не только в режиме чрезвычайных ситуаций — штабы будут востребованы еще десятилетия. «Очень важно договориться об ответственности всем: федералам, регионалам, муниципалам. И когда мы не боимся говорить друг о друге вовремя, нормально конструктивно обсуждать и вместе принимать решение, тогда получается хороший результат. Давайте вместе анализировать, показывать, делиться практиками. Давайте сделаем вместе эту структуру, где штаб будет именно тем, чем мы с вами мечтаем», — подытожила Родионова.
