ХМАО перевыполнил план по вводу жилья почти в три раза

ХМАО значительно перевыполнил план по вводу жилья за 2022–2024 годы — показатель выполнен на 293,6%. Об этом сообщается на сайте счетной палаты РФ.
«Многократное превышение показателя отмечено в Калининградской области — в 7,3 раза, в Нижегородской области — более чем в 3,5 раза, в Республике Татарстан — в 3,1 раза, в Ставропольском крае и ХМАО — в 2,9 раза», — сказано в отчете. Документ опубликован 21 августа.
Ранее URA.RU рассказывало, в каком районе Нижневартовска самые дешевые квартиры. Их продают в Старом Вартовске и ближайших отдаленных районах города. Средняя стоимость квадратного метра здесь начинается примерно с 69,5 тысяч рублей.
