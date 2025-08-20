Роспотребнадзор назвал главную опасность рыбалки в ХМАО

В ХМАО ежегодно регистрируется до 150 случаев заражения паразитарным заболеванием — дифиллоботриозом. Заражение происходит при употреблении сырой щуки, налима или окуня, выловленных в реках округа. Об этом в своем telegram-канале сообщил Роспотребнадзор ХМАО.
«Югра и Обь-Иртышский водный бассейн являются крупнейшими природными очагами описторхоза и дифиллоботриоза речного и озерного типов. Дифиллоботриоз вызывается гельминтами, наиболее опасным для человека считается лентец широкий, достигающий длины до 10 метров», — следует из сообщения.
Заразиться дифиллоботриозом есть риск при употреблении сырой, слабосоленой или недостаточно термически обработанной рыбы и икры. Особенно опасной считается рыба, приготовленная на рожне. Симптомы заболевания могут проявиться через 1–2 месяца: слабость, головокружение, тошнота, рвота и боли в животе. В тяжелых случаях возможна злокачественная анемия.
По статистике Роспотребнадзора, ежегодно паразитами заражаются до 150 югорчан. Единичные случаи приходятся на жителей Лангепаса.
