Почти 300 мусоровозов ХМАО внесли в федеральную систему учета ТКО

В ХМАО-Югре внесли все 280 мусоровозов, перевозящих отходы в регионе, в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). В программе будут отражаться фотографии мест накопления до и после, данные весового контроля и маршруты машин. Это позволит усилить контроль за отраслью по обращению с ТКО по всей стране. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — «Югра-Экологии».
«Специалисты регоператора совместно с местными администрациями проводят сверку реестров источников образования отходов, мест накопления. Это и многоквартирные дома, и частный сектор, и муниципальные предприятия, и коммерческие организации, и нефтяные месторождения, и отдаленные поселки. Весь этот объем данных загружается в ФГИС УТКО. Все мусоровозы и контейнеры страны также должны быть учтены в этой системе», — отметил исполнительный директор предприятия Виталий Якимчик.
Система ФГИС УТКО создана в том числе для повышения эффективности сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. Согласно приказу Минприроды РФ, данные в систему обязаны вносить органы исполнительной власти субъектов, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, РЭО, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с ТКО.
Процесс внесения сведений об источниках образования отходов на территории ХМАО находится на контроле губернатора Руслана Кухарука. Отчет о проведенной работе в муниципалитетах регулярно озвучивается на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. К концу августа в систему загрузили данные о 114 тыс. источниках накопления ТКО.
