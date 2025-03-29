Роспотребнадзор проверит информацию о новом неизвестном вирусе

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В Роспотребнадзоре собирают информацию о новом вирусе
В Роспотребнадзоре собирают информацию о новом вирусе Фото:

Роспотребнадзор начал проверку информации о новом неизвестном вирусе. Об этом рассказали в федеральной службе.

«В Роспотребнадзоре взяли под контроль сообщения о случаях заболевания, связанные с якобы неизвестным вирусом», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Там добавили, что ведомство запрашивает всю информацию об этом.

В России зафиксированы случаи заболевания неизвестным вирусом, который вызывает сильный кашель с кровью и высокую температуру. Врачи пока не могут определить возбудителя, так как тесты на COVID и грипп показывают отрицательные результаты.

Симптомы развиваются быстро: болезнь начинается с легких признаков, затем температура поднимается до 39 градусов, а кашель становится интенсивным. Пациенты сообщают, что, несмотря на лечение, симптомы не утихают, а их состояние ухудшается. Специалисты продолжают исследовать ситуацию, чтобы понять причины вспышки и предотвратить дальнейшее распространение заболевания, передает Pravda.Ru.

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Роспотребнадзор начал проверку информации о новом неизвестном вирусе. Об этом рассказали в федеральной службе. «В Роспотребнадзоре взяли под контроль сообщения о случаях заболевания, связанные с якобы неизвестным вирусом», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Там добавили, что ведомство запрашивает всю информацию об этом. В России зафиксированы случаи заболевания неизвестным вирусом, который вызывает сильный кашель с кровью и высокую температуру. Врачи пока не могут определить возбудителя, так как тесты на COVID и грипп показывают отрицательные результаты. Симптомы развиваются быстро: болезнь начинается с легких признаков, затем температура поднимается до 39 градусов, а кашель становится интенсивным. Пациенты сообщают, что, несмотря на лечение, симптомы не утихают, а их состояние ухудшается. Специалисты продолжают исследовать ситуацию, чтобы понять причины вспышки и предотвратить дальнейшее распространение заболевания, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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