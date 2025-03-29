Роспотребнадзор проверит информацию о новом неизвестном вирусе

Роспотребнадзор начал проверку информации о новом неизвестном вирусе. Об этом рассказали в федеральной службе.
«В Роспотребнадзоре взяли под контроль сообщения о случаях заболевания, связанные с якобы неизвестным вирусом», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Там добавили, что ведомство запрашивает всю информацию об этом.
В России зафиксированы случаи заболевания неизвестным вирусом, который вызывает сильный кашель с кровью и высокую температуру. Врачи пока не могут определить возбудителя, так как тесты на COVID и грипп показывают отрицательные результаты.
Симптомы развиваются быстро: болезнь начинается с легких признаков, затем температура поднимается до 39 градусов, а кашель становится интенсивным. Пациенты сообщают, что, несмотря на лечение, симптомы не утихают, а их состояние ухудшается. Специалисты продолжают исследовать ситуацию, чтобы понять причины вспышки и предотвратить дальнейшее распространение заболевания, передает Pravda.Ru.
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