Госдума отказалась регулировать цены на пакеты

Депутат Гусев: ГД против регулирования цен на пакеты до проведения проверок ФАС
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Гусев заявил, что ГД против регулирования цен на пакеты
Гусев заявил, что ГД против регулирования цен на пакеты Фото:

В Госдумы выступают против введения регулирования цен на пластиковые пакеты в супермаркетах до завершения проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

«Важно понимать, если речь идет о сговоре ретейлеров, это может быть серьезным нарушением закона о конкуренции… Если ФАС подтвердит факт нарушения, то, безусловно, будут предприняты соответствующие меры», — заявил Гусев. Его слова передает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что преждевременное государственное вмешательство в ценообразование недопустимо до получения результатов антимонопольной проверки. По его словам, публикации о завышенных ценах на брендированные пакеты вызвали большой общественный резонанс, однако для принятия решений необходимы подтвержденные факты возможного сговора между ритейлерами.

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В Госдумы выступают против введения регулирования цен на пластиковые пакеты в супермаркетах до завершения проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. «Важно понимать, если речь идет о сговоре ретейлеров, это может быть серьезным нарушением закона о конкуренции… Если ФАС подтвердит факт нарушения, то, безусловно, будут предприняты соответствующие меры», — заявил Гусев. Его слова передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что преждевременное государственное вмешательство в ценообразование недопустимо до получения результатов антимонопольной проверки. По его словам, публикации о завышенных ценах на брендированные пакеты вызвали большой общественный резонанс, однако для принятия решений необходимы подтвержденные факты возможного сговора между ритейлерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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