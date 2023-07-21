21 июля 2023

Максим Фадеев выложил трек «Отче наш», записанный с православным церковным хором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев поделился со своими подписчиками коротким отрывком нового музыкального произведения Фото:

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, выложил отрывок новой композиции под названием «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря. Трек доступен для свободного прослушивания на платформе Youtube и в Telegram.

«Хор Сретенского монастыря исполняет „Отче наш“. За меня будет говорить музыка (Фадеев является ее автором — прим. URA.RU). Молитесь за нашу Родину, за наших детей, за тех, кого вы любите», — написал музыкант в своем telegram-канале.

Фадеев подчеркнул, что на записи представлен рабочий вариант музыкального произведения. Он был создан в мае текущего года.

Ранее Фадеев объяснял, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни. По его мнению, певица является воровкой. Она украла фонограммы, песни, видеоклипы и фотографии, которые использует без разрешения для своих целей, отмечал Фадеев.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, выложил отрывок новой композиции под названием «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря. Трек доступен для свободного прослушивания на платформе Youtube и в Telegram. «Хор Сретенского монастыря исполняет „Отче наш“. За меня будет говорить музыка (Фадеев является ее автором — прим. URA.RU). Молитесь за нашу Родину, за наших детей, за тех, кого вы любите», — написал музыкант в своем telegram-канале. Фадеев подчеркнул, что на записи представлен рабочий вариант музыкального произведения. Он был создан в мае текущего года. Ранее Фадеев объяснял, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни. По его мнению, певица является воровкой. Она украла фонограммы, песни, видеоклипы и фотографии, которые использует без разрешения для своих целей, отмечал Фадеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...