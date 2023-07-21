Максим Фадеев выложил трек «Отче наш», записанный с православным церковным хором

22 июля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев поделился со своими подписчиками коротким отрывком нового музыкального произведения Фото: страница Максима Фадеева в соцсети Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, выложил отрывок новой композиции под названием «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря. Трек доступен для свободного прослушивания на платформе Youtube и в Telegram. «Хор Сретенского монастыря исполняет „Отче наш“. За меня будет говорить музыка (Фадеев является ее автором — прим. URA.RU). Молитесь за нашу Родину, за наших детей, за тех, кого вы любите», — написал музыкант в своем telegram-канале . Фадеев подчеркнул, что на записи представлен рабочий вариант музыкального произведения. Он был создан в мае текущего года. Ранее Фадеев объяснял, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни. По его мнению, певица является воровкой. Она украла фонограммы, песни, видеоклипы и фотографии, которые использует без разрешения для своих целей, отмечал Фадеев.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, выложил отрывок новой композиции под названием «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря. Трек доступен для свободного прослушивания на платформе Youtube и в Telegram. «Хор Сретенского монастыря исполняет „Отче наш“. За меня будет говорить музыка (Фадеев является ее автором — прим. URA.RU). Молитесь за нашу Родину, за наших детей, за тех, кого вы любите», — написал музыкант в своем telegram-канале. Фадеев подчеркнул, что на записи представлен рабочий вариант музыкального произведения. Он был создан в мае текущего года. Ранее Фадеев объяснял, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни. По его мнению, певица является воровкой. Она украла фонограммы, песни, видеоклипы и фотографии, которые использует без разрешения для своих целей, отмечал Фадеев.