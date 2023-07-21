Максим Фадеев выложил трек «Отче наш», записанный с православным церковным хором

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, выложил отрывок новой композиции под названием «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря. Трек доступен для свободного прослушивания на платформе Youtube и в Telegram.
«Хор Сретенского монастыря исполняет „Отче наш“. За меня будет говорить музыка (Фадеев является ее автором — прим. URA.RU). Молитесь за нашу Родину, за наших детей, за тех, кого вы любите», — написал музыкант в своем
Фадеев подчеркнул, что на записи представлен рабочий вариант музыкального произведения. Он был создан в мае текущего года.
Ранее Фадеев объяснял, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни. По его мнению, певица является воровкой. Она украла фонограммы, песни, видеоклипы и фотографии, которые использует без разрешения для своих целей, отмечал Фадеев.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.