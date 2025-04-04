Челябинский «Трактор» победил после невероятного камбэка в плей-офф КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выиграл после невероятного камбэка в матче с владивостокским «Адмиралом» на домашнем льду. «Трактор» после двух периодов проигрывал 0:4, но сумел победить.
«В начале игры моменты „Адмирала“ были острее, чем у игроков „Трактора“. Челябинцы практически ничего не могли показать в атаке. Первую шайбу за Владивосток забросил воспитанник „Трактора“ Вячеслав Основин, причем сделал это, когда его команда играла в меньшинстве. Автором второго гола стал Даниил Гутик. В конце первого периода Основин оформил дубль», — сообщает корреспондент URA.RU.
После первого периода при счете 3:0 «Трактор» поменял вратаря. Вместо Зака Фукале на льду появился Сергей Мыльников.
В начале второго периода «черно-белые» не смогли реализовать большинство 5 на 3, а «Адмирал» продолжил играть в давление. Четвертую шайбу дальневосточников забросил Павел Шэн.
В третьем периоде игра перевернулась. Челябинцы отыгрались после голов Григория Дронова, Андрея Светлакова, Максима Шабанова и Стивена Кэмпфера, совершив невероятный камбэк. Кэмпфер сравнял счет за полторы минуты до конца третьего периода. После этого игра перешла в овертайм, где победную шайбу забросил Семен Дер-Аргучинцев. Итоговый счет — 5:4. «Трактор» повел в серии со счетом 3:2.
Следующая встреча команд состоится 6 апреля. Игра пройдет во Владивостоке в 12 часов по уральскому времени. Она может стать заключительной в серии, если челябинцы победят.
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