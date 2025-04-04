Какие самые дешевые российские машины на ходу продают в Кургане

В Кургане в пределах ста тысяч рублей можно взять автомобиль на ходу российского производства. Корреспондент URA.RU сделал подборку самых дешевых авто.
Раритетный джип с полувековой историей
Настоящий раритет на ходу можно купить за 65 тысяч рублей. Такую цену запрашивает в объявлении владелец ГАЗ-69. Автомобиль 1970 года выпуска. Тип кузова у него джип/suv пятидверный, указано на популярном сайте объявлений по продаже автомобилей и запчастей.
Можно по обмену
За 70 тысяч рублей продают в Кургане «ЗАЗ Таврию» 1994 года выпуска. В автомобиле бежевого цвета все исправно, указано в объявлении.
«Машина не гнилая. На полном ходу. Все, что должно работать, работает», — указал автовладелец. Он также рассматривает обмен на другую машину.
На полном ходу
За 87 тысяч рублей продается «Лада-2105» 2007 года выпуска на полном ходу. Объявление также размещено на популярном сайте по продаже автомобилей и запчастей.
«Продается „Лада-2105“ на полном ходу. Цвет бордовый. Пробег 79 000 км. Требуется переварка порогов. Снята с учета в ГАИ, встанет без проблем», — указал автовладелец в объявлении.
«Жене нужен передний привод»
За 100 тысяч рублей можно взять «ИЖ 21261 Фабула» 2004 года выпуска. По словам автовладельца, продажа связана с тем, что супруге нужен переднеприводный автомобиль.
«Продается ИЖ красного цвета. Пробег 150 000 км. Новые шины (зима-лето), рулевая рейка, передняя подвеска и сцепление. Дно целое, пороги под замену, рыжики присутствуют. Причина продажи: жене в зиму нужен передний привод», — указано в объявлении.
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