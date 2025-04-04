04 апреля 2025

Какие самые дешевые российские машины на ходу продают в Кургане

В Кургане продают раритетный джип на ходу
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане есть машины на ходу дешевле 100 тысяч
В Кургане есть машины на ходу дешевле 100 тысяч Фото:

В Кургане в пределах ста тысяч рублей можно взять автомобиль на ходу российского производства. Корреспондент URA.RU сделал подборку самых дешевых авто.

Раритетный джип с полувековой историей

Настоящий раритет на ходу можно купить за 65 тысяч рублей. Такую цену запрашивает в объявлении владелец ГАЗ-69. Автомобиль 1970 года выпуска. Тип кузова у него джип/suv пятидверный, указано на популярном сайте объявлений по продаже автомобилей и запчастей.

Можно по обмену

За 70 тысяч рублей продают в Кургане «ЗАЗ Таврию» 1994 года выпуска. В автомобиле бежевого цвета все исправно, указано в объявлении.

«Машина не гнилая. На полном ходу. Все, что должно работать, работает», — указал автовладелец. Он также рассматривает обмен на другую машину.

На полном ходу

За 87 тысяч рублей продается «Лада-2105» 2007 года выпуска на полном ходу. Объявление также размещено на популярном сайте по продаже автомобилей и запчастей.

«Продается „Лада-2105“ на полном ходу. Цвет бордовый. Пробег 79 000 км. Требуется переварка порогов. Снята с учета в ГАИ, встанет без проблем», — указал автовладелец в объявлении.

«Жене нужен передний привод»

За 100 тысяч рублей можно взять «ИЖ 21261 Фабула» 2004 года выпуска. По словам автовладельца, продажа связана с тем, что супруге нужен переднеприводный автомобиль.

«Продается ИЖ красного цвета. Пробег 150 000 км. Новые шины (зима-лето), рулевая рейка, передняя подвеска и сцепление. Дно целое, пороги под замену, рыжики присутствуют. Причина продажи: жене в зиму нужен передний привод», — указано в объявлении.

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В Кургане в пределах ста тысяч рублей можно взять автомобиль на ходу российского производства. Корреспондент URA.RU сделал подборку самых дешевых авто. Раритетный джип с полувековой историей Настоящий раритет на ходу можно купить за 65 тысяч рублей. Такую цену запрашивает в объявлении владелец ГАЗ-69. Автомобиль 1970 года выпуска. Тип кузова у него джип/suv пятидверный, указано на популярном сайте объявлений по продаже автомобилей и запчастей. Можно по обмену За 70 тысяч рублей продают в Кургане «ЗАЗ Таврию» 1994 года выпуска. В автомобиле бежевого цвета все исправно, указано в объявлении. «Машина не гнилая. На полном ходу. Все, что должно работать, работает», — указал автовладелец. Он также рассматривает обмен на другую машину. На полном ходу За 87 тысяч рублей продается «Лада-2105» 2007 года выпуска на полном ходу. Объявление также размещено на популярном сайте по продаже автомобилей и запчастей. «Продается „Лада-2105“ на полном ходу. Цвет бордовый. Пробег 79 000 км. Требуется переварка порогов. Снята с учета в ГАИ, встанет без проблем», — указал автовладелец в объявлении. «Жене нужен передний привод» За 100 тысяч рублей можно взять «ИЖ 21261 Фабула» 2004 года выпуска. По словам автовладельца, продажа связана с тем, что супруге нужен переднеприводный автомобиль. «Продается ИЖ красного цвета. Пробег 150 000 км. Новые шины (зима-лето), рулевая рейка, передняя подвеска и сцепление. Дно целое, пороги под замену, рыжики присутствуют. Причина продажи: жене в зиму нужен передний привод», — указано в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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