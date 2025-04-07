Весна в голову: тюменский депутат Чуйко оправдал свой характер сменой погоды

На заседании комитета по соцполитике в облдуме единоросс Роман Чуйко выразил недовольство плохой подготовкой доклада зампредседателя Росздравнадзора Сергея Павлова. Замечания были высказаны из-за отсутствия презентации и черно-белых диаграмм в отчете. После заседания председатель комитета Ольга Швецова указала на это Чуйко. Свидетелем диалога стал корреспондент URA.RU.
«Роман Сергеевич, что с вами случилось, почему вы так себя ведете?» — спросила председатель Швецова. «Не знаю, Ольга Владимировна, весна, наверное со мной случилась», — парировал парламентарий.
Доклад заместителя руководителя Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Сергея Павлова, по словам выступающего, должен был быть представлен непосредственно руководителем Еленой Левкиной. Но она не смогла присутствовать на комитете, так как 31 марта вышла на пенсию.
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