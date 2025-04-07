Весна в голову: тюменский депутат Чуйко оправдал свой характер сменой погоды

В тюменской облдуме остались недовольны отчетом Росздравнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Претензии к отчету Росздравнадзора депутат Чуйко оправдал сменой сезонов
Претензии к отчету Росздравнадзора депутат Чуйко оправдал сменой сезонов Фото:

На заседании комитета по соцполитике в облдуме единоросс Роман Чуйко выразил недовольство плохой подготовкой доклада зампредседателя Росздравнадзора Сергея Павлова. Замечания были высказаны из-за отсутствия презентации и черно-белых диаграмм в отчете. После заседания председатель комитета Ольга Швецова указала на это Чуйко. Свидетелем диалога стал корреспондент URA.RU.

«Роман Сергеевич, что с вами случилось, почему вы так себя ведете?» — спросила председатель Швецова. «Не знаю, Ольга Владимировна, весна, наверное со мной случилась», — парировал парламентарий.

Доклад заместителя руководителя Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Сергея Павлова, по словам выступающего, должен был быть представлен непосредственно руководителем Еленой Левкиной. Но она не смогла присутствовать на комитете, так как 31 марта вышла на пенсию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заседании комитета по соцполитике в облдуме единоросс Роман Чуйко выразил недовольство плохой подготовкой доклада зампредседателя Росздравнадзора Сергея Павлова. Замечания были высказаны из-за отсутствия презентации и черно-белых диаграмм в отчете. После заседания председатель комитета Ольга Швецова указала на это Чуйко. Свидетелем диалога стал корреспондент URA.RU. «Роман Сергеевич, что с вами случилось, почему вы так себя ведете?» — спросила председатель Швецова. «Не знаю, Ольга Владимировна, весна, наверное со мной случилась», — парировал парламентарий. Доклад заместителя руководителя Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Сергея Павлова, по словам выступающего, должен был быть представлен непосредственно руководителем Еленой Левкиной. Но она не смогла присутствовать на комитете, так как 31 марта вышла на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...